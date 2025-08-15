Winzerin Anabel Hanke aus Jessen hat ihre Prüfungen zur staatlich geprüften Technikerin für Weinbau und Önologie mit Bravour bestanden. Wie der Familienbetrieb die Zukunft plant.

Von Jessen in die Welt und zurück: Junge Winzerin bringt frische Ideen ins Weingut

Jessen/MZ. - Frank Hanke ist ein sehr sachlicher Mensch, der selten die Bodenhaftung verliert. Doch wenn der Mitinhaber des gleichnamigen Familienbetriebs an der Alten Schweinitzer Straße in Jessen mit „ganz, ganz breiter Brust“ aus dem Saal marschiert, muss etwas Besonderes vorgefallen sein. Tochter Anabel hat im fränkischen Veitshöchheim an der dortigen Meister- und Technikerschule die Prüfungen zur staatlich geprüften Technikerin für Weinbau und Önologie mit Bravour bestanden und als Klassenbeste sogar eine Meistermedaille erhalten. „Sie hat auf der Bühne auch die Dankesrede stellvertretend für alle Azubis gehalten“, blickt ihr Vater auf einen für ihn tollen Tag zurück.