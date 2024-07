Annaburg/MZ. - Eine Karte mit den stärksten Trockenregionen aus dem vergangenen Jahr weist für die hiesige Gegend zum Teil tiefrote Bereiche aus. Die gleiche Darstellung für das aktuelle Jahr zeigt nur noch sehr kleine und weit auseinander liegende Farbtupfer. Soll heißen: „Die extreme Dürre in den tieferen Bodenschichten der Wälder, die für die Baumwurzeln relevant sind, hat sich entspannt.“ Dieses Fazit zieht der Leiter des Betreuungsforstamtes Annaburg, Roland Sterner, am Donnerstag im Gespräch mit der MZ. Und diese Einschätzung gebe er auch in seinen Vorträgen in den Forstbetriebsgemeinschaften der Region gern weiter. Aufgrund der zurückliegenden Trockenjahre hatte sich der Optimismus unter den Waldbesitzern deutlich in Grenzen gehalten. „Ich bin da doch schon vorsichtig optimistisch“, so der Chef des Annaburger Betreuungsforstamtes.

