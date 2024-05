So soll Geld für das 10. Zeltlager in Elster zusammen kommen

Thomas Winkler, Betriebsleiter bei Empl, überreicht Sabine Hoffmann, Leiterin des Jugendclubs „Zuflucht“ in Elster, Auktionsobkjekte. Es sind Spenden, die zur Finanzierung des zehnten Zeltlagers in Elster versteigert werden sollen.

Elster/MZ. - Thomas Winkler, Betriebsleiter der Empl Fahrzeuge GmbH in Elster, und Mitarbeiterin Angiola Bräuer empfangen Sabine Hoffmann, die Leiterin des Jugendclubs „Zuflucht“ in Elster, in ihrem Bürogebäude. Auf einem Tisch warten Rucksäcke, Sporttaschen, ein T-Shirt und eine Wasserkaraffe. „Wir dachten uns, die Sachen könnten für das Zeltlager versteigert werden“, sagt Thomas Winkler.

Idee für die Auktion

Das Zeltlager, das Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Stadtgebiet Zahna-Elster besuchen, findet in diesem Jahr zum zehnten Mal statt. Ursprünglich hatte sich eine Gruppe von Jugendlichen, die die „Zuflucht“ besuchen, um finanzielle Mittel aus dem vom Bund geförderten Zukunftspaket beworben. Mit der Absage des Antrags im April riefen die Kinder zu einer Spendenaktion auf (die MZ berichtete).

„Wir haben die Entwicklungen rund um das Zeltlager in der MZ verfolgt“, sagt die Assistentin der Geschäftsführung von Empl. Schon da standen erste Überlegungen im Raum, die Jugendlichen zu unterstützen. Denn die Jugendeinrichtung und das Unternehmen kennen einander von verschiedenen Firmenführungen, die die Leiterin der „Zuflucht“ für die jungen Besucher als Orientierungshilfe in die Berufswelt immer wieder organisiert und anbietet. Mehrere Jugendliche haben mittlerweile Praktika beziehungsweise eine Ausbildung in dem Betrieb begonnen.

Da dem Unternehmen verschiedene Rucksäcke und Sporttaschen zur Verfügung stehen, war die Idee geboren, dass damit in einer Versteigerung Geld für die Kinder eingenommen werden könnte.

Mit der Inspiration einer Auktion für die Kinder rennen die Mitarbeiter von Empl bei Sabine Hoffmann und den Eltern der Jugendclubbesucher offene Türen ein. „Alle sind sehr bewegt von der Idee und auch, dass Empl die Sachen zur Versteigerung bereitgestellt hat“, sagt die Jugendclubchefin sichtlich beeindruckt.

Aus der Idee ist eine Veranstaltung geworden. Freitag, 31. Mai, vor dem großen Fest zum Kindertag, findet auf dem Gelände des Jugendclubs ab 16 Uhr die Wohltätigkeitsauktion unter dem Motto: „3-2-1-Deins!“ statt. Marco Trabitz, der Vereinschef des Elsteraner Kanuvereins, wird an dem Nachmittag als Auktionator einen ganz besonderen Hammer schwingen. Wie Sabine Hoffmann verrät, soll der Gummihammer, der in den zurückliegenden neun Zeltlagern so manchen Zeltaufbau zu einem glücklichen Ende gebracht hat, den Kindern möglichst viel Geld einbringen.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon: 0157/31 33 34 50

Viele bieten Hilfe an

Für dieses Ziel haben bereits viele weitere Vereine, Privatpersonen und Unternehmer aus dem Stadtgebiet Spenden zugesagt. Wie der Flyer der Auktion verrät, soll für ein breites Publikum – von Jung bis Alt – etwas angeboten werden. So stellt die Elbe Druckerei Wittenberg, die zum Ende des Monats ihre Tore schließt (die MZ berichtete), Blöcke in unterschiedlichen Größen zur Verfügung. Einer der jüngsten Schiedsrichter im Kreis, Ben Szczegula, will einen signierten Fußball beitragen. Während die Gärtnerei Böttcher Pflanzen und Katrin Richter Taschen, Kissen und Mützen zur Verfügung stellen werden.

Jeanin Lange stiftet nicht nur Kosmetik-Sets aus ihrem „BeautyDream“ Studio in Zahna, sondern nutzt als Administratorin der Facebook-Seite von Zahna die Reichweite, um über die Aktion zu informieren. „Ich spreche in meinem Kosmetikstudio auch Kunden an, ob sie etwas beitragen können. Es geht schließlich um unsere Kinder“, so die Zahnaerin, deren Kinder früher selbst den Jugendclub besucht haben. Da das Zeltlager für alle Kinder aus allen Orten von Zahna-Elster gedacht ist, ist es für sie eine Selbstverständlichkeit, sich zu beteiligen. Ganz besonders, weil die Organisation in den vergangenen Jahren geräuschlos vonstattenging.

Die Eltern und Sabine Hoffmann bitten jeden, der etwas geben kann, um Unterstützung. Ob ein Verein, der eine Schnupperstunde anbietet, oder Künstler, die ein Werk abgeben wollen, alles kann eine Hilfe sein, um den Kindern aus Zahna-Elster eine Woche Urlaub zu ermöglichen.