Aufregung im Bus - In Jessen gibt es eine Vollbremsung mit Ansage

Jessen/MZ - Die Ansage von Daniel Federlin ist deutlich und versetzt die Erstklässler in Sekundenschnelle unter Hochspannung. Der Großteil der Kinder umklammert sofort die vorhandenen Haltegriffe, denn am Brummen des Motors hören sie, dass der Bus langsam beschleunigt. Dann passiert es!

Der Mitarbeiter des Jessener Busunternehmens Thier drückt voll auf die Bremse, ein auf dem Boden platzierter Ranzen schießt den Gang entlang. Elias und Loki, zwei Abc-Schützen aus der Grundschule „Max Lingner“, schauen ganz entspannt über den Rand ihrer Schutzmasken. „Es war gar nicht so schlimm. Wir haben eigentlich erwartet, dass der Ranzen bei der simulierten Gefahrenbremsung mehr durch den Bus fliegt“, lautet ihr Fazit.

Achtung, gleich beginnt das Abenteuer Gefahrenbremsung. (Foto: Thomas Tominski)

Die Klassenlehrerin der 1c, Astrid Hage-Hamatschek, erzählt, dass es bei diesem Verkehrsprojekt mit der Firma Thier vor allem um korrektes Verhalten im Schulbus geht. Viele Kinder sind täglich mit diesem unterwegs, zudem sei die ganz besondere Unterrichtsstunde sozusagen die Generalprobe für eine geplante Theaterfahrt. Die Lehrerin freut sich, dass der Busbetrieb als Sponsor für dieses Projekt eingesprungen ist, vor allem in der Zeit von hohen Spritpreisen sei solch ein Engagement bemerkenswert.

Klares Bekenntnis

Für Busfahrer Daniel Federlin ist die Art der Veranstaltung eine Premiere. Der 29-Jährige erzählt, dass er früher als Einzelhandelskaufmann gearbeitet hat. Auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung sei sein aktueller Job zunächst nicht erste Wahl gewesen. Erst ein persönliches Treffen mit dem Juniorchef habe für die Wende gesorgt. „Es war vor drei Jahren definitiv die richtige Entscheidung“, meint er und rollt auf dem Gelände an der Bushaltestelle am Gymnasium Absperrband für weitere Übungen aus. Federlin erzählt, dass der Großteil der Schulkinder sich im Gelenkbus, im Volksmund besser unter „Schlenki“ bekannt, ordentlich benimmt. Die wenigen Pappenheimer kennt er aus dem Effeff. Auf dem Weg zur Schule sind seine Mitfahrer noch müde, später geschafft. Trubel herrscht höchstens kurz vor Ferienbeginn oder am Tag der Zeugnisausgabe. Sein Arbeitstag geht vor dem Aufstehen los und endet nach einer längeren Pause am späten Nachmittag. „Ich fahre auch Linienverkehr im gesamten Landkreis“, ergänzt er und konzentriert sich kurz darauf wieder auf seine eigentlichen Aufgaben.

Zufriedene Klassenlehrerin

Vor dem abschließenden Abenteuer Gefahrenbremsung stehen mehrere Aufgaben für alle drei ersten Klassen der Jessener Grundschule auf dem Plan. Ordentliches Anstellen über Grüßen des Busfahrers bis richtiges Hinsetzen wird geübt. Lilly, Oskar und Elias dürfen sogar auf dem „Chefsessel“ Platz nehmen. Federlin zeigt auf einen Außenspiegel und erkundigt sich, ob die Kinder ihre Mitschüler im toten Winkel sehen. Die Antworten fallen unterschiedlich aus. Erst als der 29-Jährige die kleinen Busfahrer explizit auffordert, den Spiegel zu nutzen und nicht aus dem Fenster zu schauen, wird der tote Winkel zum Thema.

Klassenlehrerin Catrin Thier ruft die Kinder zum Bus. (Foto: Thomas Tominski)

Catrin Thier, Klassenlehrerin der 1b, freut sich, dass bei der Generalprobe „alles super funktioniert“ hat. „Der Busfahrer wurde freundlich gegrüßt, keiner hat seine Schutzmaske vergessen, unserer Theaterfahrt steht nichts mehr im Weg“, ruft sie durch den Bus. Federlin ergänzt, dass kein Kind Angst haben muss, mal von der Tür eingeklemmt zu werden. „Die besitzt einen Knickschutz und geht sofort auf, wenn sich zwischen den Türen zum Beispiel eine Hand befindet.“ Der 29-Jährige weist noch auf einen roten Knopf in diesem Bereich hin, der sehr wichtig ist. Wenn dieser gedrückt ist, bekommt der Fahrer ein Signal, dass ein Schulkind aussteigen möchte.

Bevor die Abc-Schützen der Jessener Grundschule „Max Lingner“ im Bus Platz nehmen dürfen, ist richtiges Anstellen angesagt. (Foto: Thomas Tominski)

Liam aus der 1b bedankt sich bei Federlin mit einem kleinen Geschenk sowie für die tolle Unterrichtsstunde. Als die Kinder den Bus verlassen, rollt der Fahrer das Absperrband zusammen. „Wir haben das ganze Programm ruckzuck durchgezogen. Diese Premiere hat viel Spaß gemacht.“