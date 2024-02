Auf dem Netto-Markt in der Rosa-Luxemburg-Straße in Jessen ist eine unbekannte Person nach einem Unfall geflüchtet.

Jessen/MZ - Am 7. Februar zeigte der 82-jährige Fahrer eines Toyotas einen Verkehrsunfall mit Unfallflucht an.

Seinen Angaben zufolge parkte er sein Fahrzeug um 13 Uhr desselben Tages auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Rosa-Luxemburg-Straße in Jessen. Als er um 13.30 Uhr wieder an seinem Fahrzeug erschien, stellte er fest, dass dieses durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt wurde. Der oder die Unbekannte entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zudem bittet die Polizei Zeugen, die Angaben zum/r unbekannten Fahrzeugführer/in und / oder zum Verursacher-Fahrzeug machen können, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491 / 4690 oder per Mail an [email protected] zu melden.