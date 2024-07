Die MZ hörte sich um an den Badeseen im Jessener Land: Wie gut sind sie besucht, welche Veränderungen ergaben sich zu Saisonbeginn, was sagen Besucher?

Was tut sich an den Seen im Jessener Land?

Jessen/MZ. - Ein junger Mann kommt auf das Anmeldebüro an der Einfahrt zum Touristenzentrum in Prettin zugeschlendert. „Darf man hier eigentlich Angeln“, fragt der Mann mit dem wallenden blonden Haar mit deutlich erkennbarem holländischen Akzent. „Ja, aber Sie brauchen eine Angelkarte“, erklärt Bettina Zinsser. „Die gibt es im Lottoladen in der Lindenstraße gegenüber dem Nettomarkt“, fügt sie an. Matthijd Tichelaar, wie der MZ-Reporter kurz später von ihm erfährt, sagt „Wunderbar“, und reckt den Daumen nach oben.

Das junge Paar Nienke und Matthijd Tichelaar ist mit seinen kleinen Töchtern Robin und Ella am Sonntag auf dem Campingplatz in Prettin angekommen. „Es ist ein Zwischenstopp für uns. Wir sind mit einem kleinen Caravan-Anhänger unterwegs nach Polen. Wie lange wir hier in Prettin bleiben, wissen wir noch nicht.“ Es gefällt der jungen Familie hier am See. Die Umgebung hier ist schön und das Wasser ist wunderbar, lobt der junge Vater in ziemlich gutem Deutsch.

Hauptsache keine Blaualgen

Die Wasserqualität lässt tatsächlich zur Zeit keine Wünsche übrig, berichtet Bettina Zinsser. Wie hinlänglich berichtet, hatte der Badesee in vergangenen Jahren deutliche Probleme mit zu niedrigem Wasserstand. „Die Winterhochwässer in der Elbe und die zahlreichen Regengüsse in den vergangenen Wochen haben den Wasserstand tatsächlich wieder ansteigen lassen.“ Und Martina Schurad vom Bauamt ergänzt: „Wir sind mit dem Thema zwar noch nicht wieder dort, wo wir mal waren. Aber die Situation ist zufriedenstellend.“

Und dass die Wasserqualität ebenfalls wieder als erstklassig bewertet wurde, haben die Prettiner schwarz auf weiß nach den ersten Beprobungen durch das Gesundheitsamt. „Hauptsache wir bleiben von Blaualgen verschont“, erinnert Bettina Zinsser an schwierige Zeiten in den vergangenen zwei Jahren. Speziell 2023 war das Gewässer zum Baden längere Zeit gesperrt. Blaualgen gelten als gesundheitsgefährdend. „Aber da war der Wasserstand ja auch noch sehr niedrig“, erwähnt die Betreuerin des Campingplatzes und ihrer Bewohner mögliche Ursachen, die für die aktuelle Saison zunächst ausgeschaltet scheinen.

Bettina Zinsser ist die gute Seele des Campingplatzes in Prettin und bildet mit ihrem Kollegen Dominik Belding ein Superteam, wie sie sagt. Foto: Kl. Adam

Der Campingplatz ist am Wochenende sehr gut besucht, antwortet die Betreuerin auf eine entsprechende MZ-Frage. „Und die Bungalows sind immer ausgebucht.“ Neun Bungalows stehen auf dem Areal und eine Finnhütte. Und dann sind natürlich regelmäßig auch die Dauercamper da. Insgesamt 40 bis 45 mehr oder weniger feste private Behausungen stehen auf dem Areal. „Wir haben da eine sehr große Nachfrage“, erzählt Bettina Zinsser. „Jetzt sind auch Plätze belegt, auf denen vorher keiner war.“

Nach dem Jugendcamp des Landes-Anglerverbandes vor wenigen Wochen, von dem die Platzbetreuerin noch immer schwärmt, haben sich auf dem Platz für dieses und das nächste Jahr schon einige weitere größere Veranstaltungen angekündigt. Das sieht die Betreuerin als weiteren Beweis, dass das Touristenzentrum mit seinen vielfältigen Möglichkeiten weit über die Region hinaus hoch im Kurs steht.

Besucher von weither

Hoch im Kurs steht nach wie vor auch der Badesee Dixförda. Als die MZ das Areal ansteuert, biegt justament ein Pkw mit schwedischem Kennzeichen auf den Parkplatz ein. Besucher gibt es vor allem am Kiosk schon, seitdem er wieder geöffnet hat. Allein die Badesaison im engeren Sinn lief recht schleppend an, berichtet die Betreuerin des Kiosks, Annett Bosse. „Das hing aber mit dem mäßigen Sommerbeginn zusammen, wodurch das Wasser noch recht kalt war“, sagt sie. Inzwischen herrschen im See jedoch komfortable 25 bis 26 Grad Celsius. „Und zwar gemessen, nicht bloß gefühlt“, verkündet sie. Sie freut sich, dass der Badesee in den vergangenen Wochen auch von vielen Gruppen als Ziel auserkoren worden war. Seien es Sportgruppen, Senioren von der Volkssolidarität oder auch Klassen zu ihrer Schulabschlussfeier.

Am Airforce-Beach in Holzdorf Ost schwimmen an diesem Dienstagmittag ledigich zwei ältere Herren. Doch an den wirklich heißen Tagen herrscht deutlich mehr Betrieb, bekundet einer der Schwimmer, der selbst dreimal die Woche an dem idyllischen Areal zu finden ist. Foto: Klaus Adam

Sehr gut kommt auch der neugestaltete Spielplatz an, berichtet Annett Bosse.