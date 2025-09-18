weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Traditionsmarkt in Linda: Tierisch was los! Linda feiert Markttradition mit Herz und Huf

Traditionsmarkt in Linda Tierisch was los! Linda feiert Markttradition mit Herz und Huf

Pferdeshow, Streichelzoo und Bauernmarkt – Linda feiert den Herbst. Was Tierfreunde und Familien auf dem bunten Markttreiben am dritten Septemberwochenende erwartet.

18.09.2025, 14:00
Die Pferdeshow Lola de Luna wird wieder Besucher des Marktes begeistern.
Linda/MZ/ASD. - Am kommenden Wochenende, 20. September, verwandelt sich die idyllische Waldlichtung bei Linda wieder in ein Paradies für Tierfreunde, Familien und Marktliebhabern. Bereits zum 27. Mal öffnet der beliebte Traditionsmarkt seine Tore mit einem bunten Programm für Groß und Klein.