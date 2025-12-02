Bundeswehrstandorts Schönewalde-Holzdorf Task Force zieht Bilanz: Holzdorf wird Schlüsselstandort für Landesverteidigung
Länderübergreifende Kooperation: Ausbau des Bundeswehrstandorts nimmt Fahrt auf. Ministerpräsidenten aus Magdeburg und Potsdam beraten in Holzdorf mit Militärs.
02.12.2025, 18:00
Holzdorf/MZ. - Der materielle und personelle Ausbau des Bundeswehrstandortes Schönewalde-Holzdorf erfordert nicht nur militärische Partner. Frühzeitig wurde daher beschlossen, die Landesregierungen von Sachsen-Anhalt und Brandenburg, auf deren Territorien der Standort länderübergreifend liegt, sowie die umliegenden Landkreise, Städte und Amtsgemeinden des Standortes in den Prozess mit einzubinden. Zur besseren Koordinierung der Vorhaben wurde vor zwei Jahren eine Task Force gegründet.