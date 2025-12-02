Länderübergreifende Kooperation: Ausbau des Bundeswehrstandorts nimmt Fahrt auf. Ministerpräsidenten aus Magdeburg und Potsdam beraten in Holzdorf mit Militärs.

Die Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (l.), Dietmar Woidke (r.) und Generalmajor Christian Leitges stellen sich nach ihrem Treffen den Fragen der Presse.

Holzdorf/MZ. - Der materielle und personelle Ausbau des Bundeswehrstandortes Schönewalde-Holzdorf erfordert nicht nur militärische Partner. Frühzeitig wurde daher beschlossen, die Landesregierungen von Sachsen-Anhalt und Brandenburg, auf deren Territorien der Standort länderübergreifend liegt, sowie die umliegenden Landkreise, Städte und Amtsgemeinden des Standortes in den Prozess mit einzubinden. Zur besseren Koordinierung der Vorhaben wurde vor zwei Jahren eine Task Force gegründet.