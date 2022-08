Strohballen rollen neben dem Festzelt

In Mönchenhöfe wird an zwei Tagen das Dorffest begangen. Es fällt doch größer aus, als es zunächst vorgesehen ist. Bei einem traditionellen Wettbewerb geht es vor vielen Zuschauern rund.

Der große Strohballen wird diesmal in Mönchenhöfe arg strapaziert. 13 Mal wird er über die Wettkampfstrecke neben dem Festzelt gerollt. Das Team B 23 sichert sich den Sieg in 21,18 Sekunden.

Mönchenhöfe/MZ - „Der Ballen hält“, ist Henry Sachse vor dem Wettkampf überzeugt. Denn wenn in Mönchenhöfe Dorffest gefeiert wird, dann werden auch traditionell Strohballen gerollt. Die etwa 21 Meter lange Wettkampfstrecke neben dem Zelt, die in beide Richtungen zu absolvieren ist, ist abgesteckt. Fünf Mannschaften haben sich gemeldet, als der Vergleich beginnt. Doch dann gewinnt der Wettkampf an Dynamik, immer mehr wollen sich bei dem schönen Wetter und der guten Stimmung auf dem Festplatz beteiligen. Zwölf Mannschaften und ein Einzelstarter beteiligen sich schließlich.