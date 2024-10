Prettin/MZ - Am kommenden Montag, den 21. Oktober, beginnen die Arbeiten zur Sanierung der Landesstraße (L) 113 bei Prettin.

Autofahrer müssen aufgrund der unvermeidlichen Vollsperrung knapp drei Wochen lang mit Behinderungen rechnen und sollten mehr Zeit für die Umleitung einplanen, informiert das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt in einer Pressemitteilung.

Das Land Sachsen-Anhalt investiert rund 500.000 Euro in die Fahrbahnerneuerung an der knapp zwei Kilometer lange Strecke in Richtung Dommitzsch (Freistaat Sachsen) – beginnend an der Kreuzung Fährstraße/Bahnhofstraße in Prettin bis zum Fährhaus an der Elbe.

Hier werden die oberen Asphaltschichten rund 12 Zentimeter tief abgefräst und anschließend neu aufgebaut. Planmäßig soll dem Ministerium zufolge am 8. November schon alles fertig sein.

Die Baumaßnahme habe man bewusst in diese Zeit gelegt, da sich die Fähre derzeit in der Landrevision befindet und daher nicht übersetzen kann. Anlieger und landwirtschaftliche Unternehmen seien über mögliche baubedingte Einschränkungen informiert worden. Die Erreichbarkeit für Rettungsdienste (o.ä.) sowie zur Ver- und Entsorgung sei gewährleistet.