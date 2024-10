Elbfähre Prettin ist zur mehrwöchigen Revision auf der Schiffswerft Roßlau. Welche Kosten seitens der Stadt Annaburg dafür eingeplant sind und was für einen Rückbau notwendig ist.

Prettin/MZ. - Auf der Plattform herrscht Hochbetrieb. Fahrpächter Jan Ulrich läuft mit dem Werkzeugkasten in der Hand in Richtung Schranke und bespricht mit mehreren Mitarbeitern vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe die nächsten Arbeitsschritte. Direkt hinter der Fähre bringt sich das Schubschleppboot „Schwarze Elster“ zentimeterweise in Position, denn das Kopplungsmanöver bei leichtem Wellengang verlangt Präzision.