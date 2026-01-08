EIL
Winterliche Wanderung in der Glücksburger Heide Sternwanderung durch die verschneite Glücksburger Heide begeistert über 130 Teilnehmer
Zahlreiche Wanderfreunde folgten der Einladung des Heimatvereins und erlebten eine winterliche Sternwanderung durch die verschneite Glücksburger Heide.
08.01.2026, 15:45
Jessen/MZ. - Zum dritten Mal hatte der Heimatverein „Glücksburger Heide“ zur winterlichen Sternwanderung eingeladen. Doch zum ersten Mal konnten die Teilnehmer dabei durch reichlich Schnee stapfen. Die weiße Pracht sorgte wohl mit dafür, dass viele Natur- und Wanderfreunde dieses Angebot am Sonntagnachmittag gern annahmen.