  4. Winterliche Wanderung in der Glücksburger Heide: Sternwanderung durch die verschneite Glücksburger Heide begeistert über 130 Teilnehmer

Winterliche Wanderung in der Glücksburger Heide Sternwanderung durch die verschneite Glücksburger Heide begeistert über 130 Teilnehmer

Zahlreiche Wanderfreunde folgten der Einladung des Heimatvereins und erlebten eine winterliche Sternwanderung durch die verschneite Glücksburger Heide.

Von Frank Grommisch 08.01.2026, 15:45
Ziel der Wandergruppen aus Jessen, Arnsdorf und Lindwerder sowie etlicher anderer Winterspaziergänger ist die Hirtenwiese. Hier hat zur Freude der Teilnehmer das Team vom "Lindeneck" seinen Versorgungsstand mit Speisen und Getränken aufgebaut. (Foto: Frank Grommisch)

Jessen/MZ. - Zum dritten Mal hatte der Heimatverein „Glücksburger Heide“ zur winterlichen Sternwanderung eingeladen. Doch zum ersten Mal konnten die Teilnehmer dabei durch reichlich Schnee stapfen. Die weiße Pracht sorgte wohl mit dafür, dass viele Natur- und Wanderfreunde dieses Angebot am Sonntagnachmittag gern annahmen.