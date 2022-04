Startschuss für Dachsanierung an Jessener Grundschule - Was Firmenchef Martin Stets berichtet

Startschuss zur Dachsanierung an Jessener Grundschule ist wie geplant gefallen. Was Firmenchef Martin Stets erzählt und Direktorin Iris Schacher glücklich macht.

Jessen/MZ - Martin Stets steht mit der Funkfernbedienung vor der Jessener Grundschule „Max Lingner“ und bringt den Kran in Stellung. „Wir arbeiten im Lastenbereich 500 bis 800 Kilogramm“, sagt der Chef der Dachdeckerei Wilde aus Gorsdorf, der stolz ist, dass sein Unternehmen den Zuschlag „für dieses Prestigeobjekt“ erhalten hat. Auf dem Dach der Bildungseinrichtung sind sechs Mitarbeiter im Einsatz, die im Akkord die alten Ziegel in einer Schuttrutsche verschwinden lassen. „Nur der Lehrling fehlt. Der ist in der Berufsschule.“