Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Annaburg/MZ - Die Benefizveranstaltung der Schüler und Schülerinnen der Annaburger Sekundarschule in der Turnhalle an der Schlossstraße war für die Beteiligten ein Kampf. Der Wettstreit ging nicht gegen Lampenfieber, sondern die Hitze. Die feuchte Wärme drängte am vergangenen Freitag ebenso in die Halle wie das zahlreiche Publikum.