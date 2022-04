Stadträte in Zahna-Elster vor schwieriger Entscheidung

Das Evangelische Kindertageszentrum „Sankt Marien“ in Bülzig steht womöglich vor einem Trägerwechsel. Dazu tagt am 24. Juni der Stadtrat.

Zahna-Elster - Die Entscheidung fällt am 24. Juni - im nichtöffentlichen Teil der Stadtratssitzung. Das Thema ist brisant. Die Stadt Zahna-Elster möchte per Beschluss das Evangelische Kindertageszentrum „Sankt Marien“ im Ortsteil Bülzig in kommunale Trägerschaft übernehmen. Jetziger Träger ist die Kirchengemeinde Zahna. Bürgermeister Peter Müller (Freie Wähler) betont, dass er die Sorgen der Eltern verstehen kann. „Es geht der Stadt darum, Verwaltungsvorgänge zu vereinfachen“, so der Rathauschef und er ergänzt: „Wir werden nicht an der Betreuung der Kinder sparen.“