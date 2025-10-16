Der Annaburger Stadtrat hat einen neuen stellvertretenden Bürgermeister gewählt: Kämmerer René Braun übernimmt von nun an das Amt. Eine zweite Stellvertreterin fand jedoch keine Mehrheit.

Annaburg/MZ. - Ende Januar 2026 wäre in Annaburg die Stelle der stellvertretenden Bürgermeisterin, derzeit Susanne Bader, frei geworden. Denn Bader verlässt dann die Stadtverwaltung Annaburg, hieß es in der jüngsten Sitzung des Stadtrats am Dienstag.