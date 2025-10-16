weather wolkig
  4. Verwaltung in Annaburg: Stadtrat wählt neuen Stellvertreter für Bürgermeister Stefan Schmidt

Der Annaburger Stadtrat hat einen neuen stellvertretenden Bürgermeister gewählt: Kämmerer René Braun übernimmt von nun an das Amt. Eine zweite Stellvertreterin fand jedoch keine Mehrheit.

Von Manuela Müller 16.10.2025, 10:15
Das Rathaus in Annaburg (Foto: Frank Grommisch)

Annaburg/MZ. - Ende Januar 2026 wäre in Annaburg die Stelle der stellvertretenden Bürgermeisterin, derzeit Susanne Bader, frei geworden. Denn Bader verlässt dann die Stadtverwaltung Annaburg, hieß es in der jüngsten Sitzung des Stadtrats am Dienstag.