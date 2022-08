Todesfall beim „Tag der Legenden“ Der SV Mühlanger sammelt Spenden für die Familie des gestorbenen Fußballspielers

Um die Ehefrau und das Kind des am Sonnabend in Mühlanger gestorbenen Fußballspielers zu unterstützen, hat der SV Mühlanger eine Spendenaktion ins Leben gerufen. So können Freunde und Unterstützer jetzt helfen.