Spende für die Flutkinder aus Bad Neuenahr in Elster

Elster - Die jüngste Flut kam auch nach Elster. Nicht nur in Person der beiden Jugendlichen Anna und Alexander Thomas aus Bad Neuenahr, die eine entspannende Ferienwoche im Elsteraner Jugendklub verbringen. Nein, auch aus den Augen von Klubbetreuerin Sabine Hoffmann.

Sie ist noch voll der Emotionen dessen, was sie sah, als sie die beiden aus dem Flutgebiet in Rheinland-Pfalz abholte. Und umso mehr, als ihr am Dienstagnachmittag Mandy Bischoff (li.), Hortleiterin in Jessen, und Cindy Kohn (Mi.), sie arbeitet bei der DRK-Verwaltung in Wittenberg, eine Bargeldspende von 660 Euro überbrachten.

Insbesondere ihre Kollegen haben das Geld in die Spendenbox getan, so Cindy Kohn. Die Holzkiste wollte sie nicht mit überreichen. „Denn die stellen wir nochmal auf. Da kommt bestimmt noch was zusammen.“

Mandy Bischoff und sie sind frühere Schulfreundinnen. Und einer ihrer Klassenkameraden in Prettin war der Vater der beiden Jugendlichen Marcel Thomas. Die beiden Überbringerinnen stellten die Verwendung des Geldes frei. Es werde für die Betreuung der beiden eingesetzt, so Sabine Hoffmann. (mz)