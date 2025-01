Die Leiterinnen der Jugendclubs der Stadt Zahna-Elster verraten, was die Kinder in den Winterferien erwartet.

Zahna-Elster/MZ. - Die Winterferien stehen Ende Januar an. Mit den zuständigen Leiterinnen der Jugendclubs in der Stadt Zahna-Elster hat die MZ über die Programme gesprochen. Gemeindejugendpflegerin Elke Schäufele wünscht sich für ihre Schützlinge vor allem eines: „Dass sie in den Winterferien entsprechendes Wetter haben, damit wir draußen im Schnee spielen können, mit Schneeballschlachten und Schneemann bauen.“

Wichtiges Filmprojekt

Da dieses Vergnügen vom Wettergott abhängig ist, gibt es ein Programm, das Spaß auch ohne Flocken garantieren soll. „Wir werden basteln, backen und leckeren selbstgemachten Pudding mit Fruchtsoße machen“, umreißt Elke Schäufele einen Teil des einwöchigen Programms für den Jugendclub in Zahna. Der Club öffnet in der Ferienwoche täglich ab 12 Uhr.

Der Höhepunkt des Programms findet am Mittwoch, 29. Januar, statt. „Dann kommt das Medienmobil“, so die Clubchefin, die den Kindern viel Spaß beim Spielen mit den Konsolen und beim Ausprobieren der neuesten Spiele verspricht. Aber an diesem Tag sind auch die ersten Absprachen für das Filmprojekt über die „Stadt Zahna zur 700-Jahr-Feier“ geplant. „Das Jubiläum ist bereits im kommenden Jahr. Wir wollen mindestens so einen Film drehen wie für Zörnigall“, legt sich Elke Schäufele fest, die weiß, dass so ein Projekt neben dem Umgang mit Technik ein Drehbuch und viele Mitwirkende braucht. In diesem Zusammenhang weist sie auf noch freie Plätze für ein besonderes Kinder-Kunst-Projekt zur 700-Jahr-Feier der Stadt Zahna hin. Ab dem 27. Februar kommt an zehn Donnerstagnachmittagen eine Kursleiterin der Cranach-Jugendkunstschule von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr in den Jugendclub, um einen Kinder-Kunst-Kalender zu erstellen.

Elster setzt auf Schneekanone

In Elster will sich die Jugendclubchefin Sabine Hoffmann auch nicht auf den guten Willen von Petrus verlassen. Um mindestens einmal in den Ferien den Spaß am Rodeln, Schneeballschlacht und Schneemannbauen zu garantieren, wird am Montag ab 14 Uhr eine Schneekanone für die nötige weiße Pracht sorgen.

Am Dienstag, 28. Januar, geht es nach dem täglichen gemeinsamen Frühstück, das traditionell um 9 Uhr startet, mit dem Busunternehmen Thier aus Jessen auf Berufsfindung. Die Mitarbeiter zeigen den jungen Besuchern der „Zuflucht“, was für eine erfolgreiche Busreise alles nötig ist.

Bei einem gemeinsamen Betriebsrundgang stehen sie für alle Fragen rund um die Themen Schülerpraktika, Ausbildung und Ferienarbeit zur Verfügung. Es sind auch einige Highlights angekündigt, die noch nicht verraten werden. Am Mittwoch wird auch in Elster gespielt, was die Karten hergeben. Bei einem klassischen „Mau-Mau-Turnier“ geht es um Spaß, Ehre und Pokale.

Für die beiden finalen Ferientage gibt es laut Sabine Hoffmann eine grobe Richtlinie, um den Kindern und Jugendlichen Raum für eigene Ideen zur Feriengestaltung zu lassen. Die 61-Jährige schlägt für den Donnerstag einen Tag zum Backen und Kochen vor. Doch auch Spielen, Basteln, Töpfern oder Turnen ist nach Lust und Laune möglich. „Den Freitag und damit die Ferien könnten wir mit Film schauen und Grillen ausklingen lassen.“ Derzeit liegen im Jugendclub Listen aus, in denen weitere Ideen eingetragen werden können. Zwecks einer besseren Planung bittet die Clubchefin darum, dass die Kinder bis zum 23. Januar angemeldet werden.

Mobile Jugendarbeit in den Ortschaften von Zahna-Elster

Die Gemeindejugendpflegerin von Zahna-Elster, Elke Schäufele, hat die Termine für die mobile Jugendarbeit für das erste Quartal des Jahres 2025 in den Ortschaften der Stadt Zahna-Elster wie folgt festgelegt.

Mühlanger: Für den Jugendtreff in der Villa von Mühlanger, Wittenberger Straße 7, sind Spiele- und Bastelnachmittage mit Elke Schäufele an den jeweiligen Montagen in der Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr angekündigt: 20. Januar, 24. Februar und der 17. März.

Zörnigall: Für den Jugendtreff in der Alten Schule, Martin-Luther-Straße 36, sind Spiele- und Bastelnachmittage an den jeweiligen Montagen in der Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr angekündigt. Die Termine: 13. Januar, 17. Februar, 10. März sowie der 24. April.

Dietrichsdorf: Für den Jugendtreff im Dorfgemeinschaftshaus, Dietrichsdorf 19, stehen Spiele- und Bastelnachmittage an den jeweiligen Montagen in der Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr auf dem Plan. Dies sind der 3. Februar und der 3. März.