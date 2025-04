Ben Heinrich folgt auf Alida Beyer und will seine Erfahrungen aus 22 Jahren Praxis nun in den Dienst der Stadt Zeitz stellen.

Zeitz/MZ/ANK. - Ben Heinrich ist der neue Leiter des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Zeitz. Er tritt die Nachfolge von Alida Beyer an, die das städtische Unternehmen verlässt. In der jüngsten Stadtratssitzung bedankte sich Beyer für die Zusammenarbeit mit der Stadt und übergab ihr Amt an den neuen und vom Stadtrat berufenen Eigenbetriebsleiter, wie die Stadt mitteilt.

Ben Heinrich pendelt zwischen Frohburg und Zeitz

Heinrich wohnt in Frohburg (Sachsen) und ist 46 Jahre alt. Er ist Hydrologe und war zehn Jahre in einem Ingenieurbüro und zuletzt zwölf Jahre bei der Mibrag tätig. Dort hatte er laut Stadt seine fachlichen Schwerpunkte in den Bereichen Altlastenerkundung sowie Altlastensanierung, kommunale und industrielle Wasserbehandlung, Wasserwirtschaft im aktiven Bergbau und in der Bergbausanierung, Gewässerschutz und Genehmigungen, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz.

Heinrich sagt, er freue sich auf die „vielfältigen Herausforderungen im Bereich der kommunalen Abwasserwirtschaft“ und das sowohl in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung als auch mit den Stadtwerken.