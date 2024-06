Zum zweiten Mal wird in Elster ein Fest zum Kindertag gefeiert. Außerdem steigt am Wochenende das 149. Schul- und Heimatfest im Freizeitpark.

So wird in Elster am 1. Juni gefeiert

Am 1. Juni fand in Elster parallel zum Schul- und Heimatfest auch wieder eine von der Jugendclubsleiterin organisierte Kindertagsparty statt.

Elster/MZ. - Von überall aus dem Stadtgebiet Zahna-Elster und darüber hinaus sind am Sonnabend Familien nach Elster gekommen. Dort hat Sabine Hoffmann, die Leiterin des örtlichen Jugendclubs „Zuflucht“, zum zweiten Mal eine Party anlässlich des Kindertages organisiert. Mehrere Schausteller kamen mit ihren Attraktionen. Während das erste Fest 2023 noch vom Ministerium des Landes gefördert wurde, musste dieses Jahr alles mit Hilfe von Sponsoren finanziert werden. Eine Mammutaufgabe, der sich Hoffmann gestellt hat. „Ich danke allen Unterstützern!“, betont sie im Gespräch mit der MZ und meint damit nicht nur zahlreiche Geldgeber aus der Stadt und dem Kreis. Auch bei der Organisation und Durchführung habe sie Hilfe von vielen lieben Menschen erhalten.

Eintritt ist frei

Etwa 700 Kinder sind in den Freizeitpark nach Elster gekommen. Das zeige die Zahl der vergebenen Buttons. Jedes Kind erhielt einen solchen als symbolische Eintrittskarte. Der Eintritt und alle acht Attraktionen wie Zuckerwatte, Kettenkarussell oder Entenangeln, waren kostenfrei.

Sabine Hoffmann steckt Hannes einen Eintritts-Button an. ki

Die 6-jährige Alessia freute sich am meisten über das große Trampolin. „So hoch oben war ich noch nie!“, ruft sie während eines Sprungs zu ihren Eltern hinunter. „So ein Fest ist doch optimal für den Kindertag“, sagt ihr Vater Marcus Nasarzewski.

Die 6-jährige Alessia hat viel Freude beim Trampolinspringen. (Foto: Kauper)

Der 9-jährige Leon zeigt stolz sein Airbrush-Tattoo, was sein persönliches Highlight an diesem Tag ist. Aus verschiedenen Motiven können sich die Kinder ein Bild auf die Haut sprühen lassen, was jedoch nur wenige Tage hält. Neben Leon hat Clown Purzel Baum auf der Wiese sein Lager aufgeschlagen. Mit lustigen Zaubereien und Luftballonfiguren komme er am besten an bei den Kindern. Und natürlich mit „Leute veräppeln“, was er zur Freude der Kinder direkt am Beispiel der MZ Reporterin beweisen konnte. Purzel ist auch beim Zeltlager im Sommer wieder zu Besuch, freut sich Hoffmann zu berichten. Die Party trotz der Schlechtwetter-Prognose durchzuführen, sei die richtige Entscheidung gewesen, ist sie sich sicher.

Leon hat der Airbrush-Tattoo-Stand am besten gefallen. (Foto: Kauper)

Auch nicht abgesagt wurde das 149. Schul- und Heimatfest in Elster, welches ebenfalls am Wochenende im Freizeitpark stattfand. Hier entschied man sich für Plan B, erzählt die Chefin des Heimatvereins, Sabine John: „Wir haben uns für die Schlechtwetter-Variante entschieden.“ Bedeutet: Das Programm fand in einem kurzerhand aufgebauten Zelt und nicht wie eigentlich geplant auf der Freilichtbühne statt. Begonnen haben die Feierlichkeiten zum Heimatfest am Nachmittag mit dem Einmarsch der Vereine in das Festzelt. Ein Dutzend haben teilgenommen und sich mit Flaggen und Vereinsshirts dem Ort präsentiert. Darunter der Kanuverein „Harmonie“, der 110 Mitglieder hat. Auch dabei der Angelsportverein, der wie Sabine John während des Einmarschs erzählt, dieses Jahr sein 90- Jähriges Bestehen feiert. Seniorenverein, Gartenverein, Karnevalsverein... „Elster hat ein aktives Vereinsleben“, freut sich John.

Chöre, Kita, Schulen

Nach der Präsentation der Vereine erwartete die Zuschauer ein buntes Programm. Das hat die 25. Miss Elbenixe, Svenja Wagner, moderiert. „Ich freue mich besonders auf die Auftritte der Kinder“, sagt sie, bevor sie den ersten Programmpunkt anmoderiert. Unter anderem hat der Echo-Chor gemeinsam mit den Sangesfreunden Listerfehrda gesungen und auch Kita und die Schulen aus dem Ort waren mit einstudierten Auftritten auf der Bühne zu erleben. Nicht zuletzt erhielten der Echo-Chor sowie der Gemischte Chor jeweils 110 Euro überreicht. Das Geld stammt aus dem Erlös des Kuchenverkaufes beim Heimatfest 2023 und wird traditionell in Form von Spenden an Vereine weitergegeben.

Das 149. Schul- und Heimatfest hat mit dem Einmarsch der Vereine begonnen. (Foto: Kauper)

Apropos Tradition: „Das 150. Fest im nächsten Jahr wird viel größer“, kündigen Sabine John und Silke Wolter vom Heimatverein schon mal an. Zunächst allerdings liegt der Focus nach diesem Fest, welches mit Tanzabend und Frühshoppen am Sonntag zwei ereignisreiche Tage beinhaltete, auf dem Schifferfest am 31. August.

Das Programm moderierte die 25. Miss Elbenixe, Svenja Wagner (links). (Foto: Kauper)

Dass die zwei Feste im Ort noch lange bestehen werden, bezweifelt Ortsbürgermeister Wolfgang Fröbe (Freie Wähler). „Das Interesse an solchen Veranstaltungen hat nachgelassen“, erklärt er. Das Highlight am Wochenende sei die Kindertagsparty, was eben auch zahlreiche Besucher zusätzlich zum Heimatfest anlockte, gewesen. Dass die auch nächstes Jahr wieder stattfinden kann, „dafür tue ich alles“, sagt Sabine Hoffmann. Das Wetter hat es übrigens gut gemeint mit den Elsteranern. Hagel, starker Regen und Gewitter ließen bis nach dem Abbau der Schausteller am Abend auf sich warten.