Mehr als 1.000 Gäste besuchen das 25. Park- und Heimatfest in Mühlanger. Die Organisatoren erhalten viel Lob. Bilder des Wochenendes.

So feiert Mühlanger - Bilder des Wochenendes

Das Feuerwerk war der letzte Höhepunkt am ersten Veranstaltungstag des Park- und Heimatfestes.

Mühlanger/MZ. - „Es hat alles gepasst. Das Wetter ist fantastisch gewesen, an den zwei Tagen haben über 1.000 Gäste unser Park- und Heimatfest besucht“, betont Dorothee Bäck-Prate vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Mühlanger, der zusammen mit dem örtlichen Sportverein die 25. Auflage organisiert und durchgeführt hat.

Im Park von Mühlanger ist es sehr idyllisch. Von den Sitzbänken aus können die Besucher das Programm auf der Bühne verfolgen. (Foto: Tony Rzehak)

Die Mitorganisatorin betont auch, dass sie am Sonntag „ziemlich geschlaucht“ gewesen sei. Aufbau, Durchführung und immer mitten im Geschehen gehe schon an die Substanz. Zu den jährlichen Höhepunkten zählt sie das traditionelle Entenrennen am Sonntag.

Das Entenrennen gehört zu den tradionellen Spaßwettbewerben. In diesem Jahr gab es einen knappen Zieleinlauf. (Foto: Tony Rzehak)

Am Ende hat Lena Fröchling die Nase vorn. „Das war ganz knapp“, blickt Dorothee Bäck-Prate auf den Moment der Entscheidung zurück. Ein Highlight sei auch das Feuerwerk gewesen.

Die „Dance Group“ aus Mühlanger begeistert mit einem Showtanz. (Foto: Tony Rzehak)

Wenn der Himmel über dem Park in ein besonderes Licht getaucht wird, sei das sehr bewegend. Der Termin für das kommende Jahr ist bereits fix. Die 26. Auflage steigt am 21. und 22. Juni 2025.

Das Männerballett aus Apollensorf rockt als Gruppe „Kiss“ die Bühne. (Foto: Tony Rzehak)

„Das tolle Wetter haben wir so bestellt“, meint Ortsbürgermeister Hans-Joachim Harm (Freie Wähler) etwas scherzhaft, der die 25. Auflage mit „hervorragend“ bewertet. Dies gilt für die gesamte Organisation, die einzelnen Programmpunkte sowie die Stimmung im Park.

Beim schönstem Wetter macht ein Tänzchen im Freien besonders viel Spaß. (Foto: Tony Rzehak)

Viel besser gehe es nicht zu machen. Er sei insgesamt sehr erstaunt gewesen, was Förder- und Sportverein im Endeffekt alles auf die Beine gestellt haben, um den Besuchern eine unvergessliche Zeit zu bescheren.

Beim Bogenschießen sind Konzentration und ein gutes Auge besonders gefragt. (Foto: Tony Rzehak)

Der Ortsbürgermeister ist auch noch bei einem runden Geburtstag gewesen, denn die SG Traktor Gallin hat ihren 50. gefeiert. „Dort bin ich Vereinsmitglied“, verrät er.

Bei der Showtanzgruppe „Pep Flying Step“ geht ordentlich die Post ab. (Foto: Tony Rzehak)

Nach einer Party dieser Größenordnung heißt es, den Park hinter der Kindertagesstätte wieder auf Vordermann zu bringen. „Das dauert ein paar Tage“, ist Bäck-Prate überzeugt, die trotz aller Anstrengungen glücklich ist, dass der proppenvolle Veranstaltungsplan problemlos funktioniert hat.