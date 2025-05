Villa Teige feiert Geburtstag „Sie hat immer noch den Charme von damals“: Jessener Kita wird 40 Jahre alt

Manch einer aus Jessen erinnert sich wohl noch an Kindheitstage in der Villa Teige. So auch Robert Kühn, der anlässlich des 40-jährigen Bestehens eine besondere Spende für die Kita tätigt.