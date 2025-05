Zeitz/MZ/and. - Die nächste Ausstellungseröffnung in der Gewandhausgalerie am Altmarkt in Zeitz findet am 10. Juni, um 17 Uhr, statt. Ein Termin, den man sich vormerken sollte, denn die Ausstellung ist dem Karikaturisten und Humoristen Theo Immisch gewidmet, der am 6. Juli 100 Jahre alt geworden wäre.Er verstarb vor 21 Jahren, kurz vor seinem 79. Geburtstag.

„Theo Immisch war als Humorist und Karikaturist eine der bekanntesten Persönlichkeiten unserer Stadt“, sagt Reglindis Zander, die die Ausstellung vorbereitet. „Er liebte das Leben und fand ständig im Alltagsleben Dinge, die ihn zum Schmunzeln und dann zum Zeichnen anregten. Es war die Situationskomik, die es ihm angetan hatte.“

Immisch wurde 1925 in Zeitz geboren

1925 in Zeitz geboren, war er schon früh ein begnadeter Zeichner. Die Karikaturen von seinen Lehrern waren legendär, ein besonderer Spaß für die Mitschüler. Nach dem Abitur musste er für drei Jahre in den Krieg und anschließend in amerikanische Gefangenschaft. 1946 bis 1949 absolvierte er eine Lehre als Dekorateur und arbeitete auch als Schaufenster-Dekorateur in Gera. Danach studierte er sechs Semester an der Fachhochschule für angewandte Kunst in Leipzig bei Professor. Max Schwimmer.

Als er den Auftrag erhielt, für ein Werbeheft des Theaters Zeitz die Schauspieler und Tänzer zu porträtieren, lernte er seine zukünftige Frau Hannelore, die aus Rostock stammte, kennen. Sie arbeitete als Tänzerin am Zeitzer Theater. Sie heirateten 1950. Drei Jahre später kam Sohn Theo zur Welt. Die Immischs waren sehr naturverbunden. Zum Haushalt gehörten immer Katzen und ein Hund, mit dem sie lange Wanderungen unternahmen.

Nur kleine Auswahl kann gezeigt werden

Ab 1954 konnte Theo Immisch sich freiberuflich als Karikaturist betätigen. Er wurde Mitglied im Verband der deutschen Journalisten und im Verband Bildender Künstler der DDR. 1955 führte er die Collage (Verbindung von Fotografie und Zeichnung) in der DDR ein. Er zeichnete auch für den Deutschen Fernsehfunk, für die Sendung Tausend Tele Tipps. Mehrere Bücher mit gesammelten Werken wurden im Eulenspiegelverlag veröffentlicht. Durch seine Veröffentlichung von Karikaturen in ca. 20 Zeitungen und Zeitschriften sowie Ausstellungen wurde er in ganz Deutschland bekannt. Sein Lebenswerk umfasst über 10.000 Karikaturen. In der Ausstellung könne nur eine ganz kleine Auswahl davon gezeigt werden, so Prudlik.