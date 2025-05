Wolfen. - Am 8. März 2025 wurde einer 92-Jährigen in einem Supermarkt in der Wittener Straßen in Wolfen das Portemonnaie gestohlen. Darin befand sich auch die Geldkarte der Seniorin, teilt die Polizei mit.

Im Anschluss an den Diebstahl hob eine unbekannte Frau mit der Geldkarte in einer nahegelegenen Bankfiliale mehrfach Bargeld ab.

Der finanzielle Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Bereich. Die Täterin konnte von einer Überwachungskamera aufgenommen werden.

Diese unbekannte Frau soll mit der Geldkarte einer Seniorin in Wolfen Geld abgehoben haben. (Foto: Polizei)

Geld in Wolfen abgehoben: So sieht die mutmaßliche Täterin von hinten aus. (Foto: Polizei)

Wer kennt diese Person und kann Hinweise zu ihrer Identität und/oder ihren Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter der Telefonnummer 03493/3010 entgegen.