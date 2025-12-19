Der Jessener Weihnachtsmarkt wird am Samstag eröffnet. Was an zwei Tagen alles auf dem Programm steht, was Besucher beachten müssen und wann die letzte Beratung stattfindet.

Sicher und stimmungsvoll: Weihnachtsmarkt in Jessen mit Kontrollen an den Eingängen

Der 60-jährige Schausteller Reno Sperlich ist der Veranstalter des Jessener Weihnachtsmarktes.

Jessen/MZ. - Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. An diesem Freitag um 10 Uhr findet im Jessener Schloss eine letzte Beratung mit Vertretern der Stadt, Polizei und Veranstalter Reno Sperlich statt, damit laut Hauptamtsleiter Sven Fischer „alle auf dem aktuellsten Stand“ sind. „Wir haben gegenüber unseren Gästen eine Sorgfaltspflicht“, meint Sperlich, der als Cheforganisator des zweitägigen Weihnachtsmarktes nicht in die Schlagzeilen geraten will.