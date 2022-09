Second Hand liegt in Prettin voll im Trend

Prettin/MZ - „Wir sind eine eingespielte Truppe“, betont Sandra Hainke, die gleich nach dem Morgenkaffee den ersten Ansturm im Prettiner Gemeinschaftshaus erlebt. Die Verkäufer rücken mit Kinderbekleidung oder Spielzeug an, selbst eine kleine Mühle wird an der Bühne aufgestellt. „Die ersten 20 von 60 Kunden sind durch. Wir hätten in diesem Jahr 120 Lose vergeben können. So groß ist die Nachfrage gewesen“, zieht die Chefin des Teams Kinderkleiderbasar nach 90 Minuten Annahmezeit ein erstes Fazit. Die Sortierung auf den Tischen oder an den Kleiderständern passiert im Rekordtempo. Die 47-Jährige erzählt, dass zehn Prozent der gesamten Einnahmen einbehalten werden. „Wir gehen damit nicht shoppen“, so Sandra Hainke, doch Dinge wie Saalmiete, Kleiderständer oder -bügel sowie Druckerpatronen gibt es nicht zum Nulltarif. Nach dem Kleiderbasar (es wird auch Bekleidung für Erwachsene bis Größe L angenommen), der am Sonnabend von 8 bis 11 Uhr über die Bühne geht, erfolgt sofort die Abrechnung der einzelnen Listen, gegen 17 Uhr ist der Saal im Gemeinschaftshaus besenrein.