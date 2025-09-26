weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Kommentar zur Stadtratssitzung Jessen: Schweinemastanlage Gerbisbach: Druck auf Instanzen ist wichtig

Kommentar zur Stadtratssitzung Jessen Schweinemastanlage Gerbisbach: Druck auf Instanzen ist wichtig

Klaus Adam sieht die Kommune allemal in der Pflicht.

Aktualisiert: 26.09.2025, 10:10
Klaus Adam
Klaus Adam (Foto: Klitzsch)

Jessen/MZ. - Selbstverständlich steht die Stadt in der Pflicht, sich um die Rechtmäßigkeit der Schweinemastanlage Gerbisbach zu kümmern. Schlichtweg, weil ansonsten, so, wie es im Moment ist, die Stadt auf ihrem Hoheitsgebiet ein Unternehmen walten lassen würde, das dies auf keiner rechtlichen Grundlage tut. Diesen Zustand kann niemand ernsthaft ignorieren.