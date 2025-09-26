Klaus Adam sieht die Kommune allemal in der Pflicht.

Jessen/MZ. - Selbstverständlich steht die Stadt in der Pflicht, sich um die Rechtmäßigkeit der Schweinemastanlage Gerbisbach zu kümmern. Schlichtweg, weil ansonsten, so, wie es im Moment ist, die Stadt auf ihrem Hoheitsgebiet ein Unternehmen walten lassen würde, das dies auf keiner rechtlichen Grundlage tut. Diesen Zustand kann niemand ernsthaft ignorieren.