„Scheunenklause“ wird in Holzdorf bald eröffnet

Holzdorf/MZ - In Holzdorf gibt es jetzt eine „Scheunenklause“. Sie ist noch nicht offiziell eingeweiht. Das soll am 1. Mai geschehen. Doch am Mittwochabend wurde die „Scheunenklause“ bereits für ein Treffen genutzt, um die Leistungen aller zu würdigen, die sie in den vergangenen Wochen hergerichtet haben.