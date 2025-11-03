Wenn Musik zur Lebensgeschichte wird: Nadine Fabielle findet ihren eigenen Weg in der Schlagerwelt. Die Sängerin spricht über Mut, Musik und ihr neues Lied: „Sag mir wie weit“.

„Sag mir wie weit“ – Nadine Fabielle singt sich in die Herzen der Schlagerfans

Im Tonstudio fühlt sich Nadine Fabielle genauso wohl wie auf der Bühne. Aktuell ist sie mit ihrem neuen Song „Sag mir wie weit“ in den Charts.

Jessen/MZ. - Mit ihrer aktuellen Single „Sag mir wie weit“ hat sich Nadine Fabielle seit diesem Sommer einen festen Platz in den Airplay-Charts „Pop-Konservativ“ erarbeitet. Seit zehn Wochen behauptet sie sich neben bekannten Namen wie Beatrice Egli, Anna-Maria Zimmermann oder Howard Carpendale. Der Titel erzählt von einer komplizierten Beziehung und wirft zugleich eine sehr persönliche Frage auf: Wie weit kann die 40-jährige Sängerin aus Jessen mit ihrer Musik kommen?