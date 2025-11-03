Schlager mit Seele „Sag mir wie weit“ – Nadine Fabielle singt sich in die Herzen der Schlagerfans
Wenn Musik zur Lebensgeschichte wird: Nadine Fabielle findet ihren eigenen Weg in der Schlagerwelt. Die Sängerin spricht über Mut, Musik und ihr neues Lied: „Sag mir wie weit“.
Jessen/MZ. - Mit ihrer aktuellen Single „Sag mir wie weit“ hat sich Nadine Fabielle seit diesem Sommer einen festen Platz in den Airplay-Charts „Pop-Konservativ“ erarbeitet. Seit zehn Wochen behauptet sie sich neben bekannten Namen wie Beatrice Egli, Anna-Maria Zimmermann oder Howard Carpendale. Der Titel erzählt von einer komplizierten Beziehung und wirft zugleich eine sehr persönliche Frage auf: Wie weit kann die 40-jährige Sängerin aus Jessen mit ihrer Musik kommen?