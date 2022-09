Mit 34,2 Kilogramm zur Meisterschaft

Annaburg/MZ - Patrick Schubert aus Annaburg hat an der 10. Deutschen Riesengemüsemeisterschaft in Klaistow in Brandenburg in der Klasse Riesen-Zucchini teilgenommen. 33 Teilnehmer traten in dieser Kategorie an. Der Gewinner hatte eine grüne Frucht mit 42,9 Kilogramm zu bieten.

Patrick Schubert belegte Rang fünf. Seine Zucchini war 34,2 Kilogramm schwer und 75 Zentimeter lang. „Um eine solche Frucht zu züchten spielen neben Qualität des Saatgut, Düngerauswahl und Bodenqualität eine Rolle und viel viel Wasser“, erklärt Schubert.