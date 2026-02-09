Nach ihrer ersten Ausbildung legen 21 Rekruten in Holzdorf ihr öffentliches Gelöbnis ab. Sie sollen künftig als Reservisten im Heimatschutz bereitstehen.

Stellvertretend für alle Rekruten haben sechs von ihnen das Gelöbnis an der Truppenfahne abgelegt.

Holzdorf/MZ. - Was ist sie einem wert, die Sicherheit, die uns umgibt, die Freiheit, in der die Deutschen leben? Ist man bereit, sie zu verteidigen, notfalls mit der Waffe und unter Einsatz des eigenen Lebens? Für 21 Rekruten stellt sich diese Frage nicht mehr. Sie absolvierten in den vergangenen zwei Wochen am Standort Schönewalde-Holzdorf eine erste Ausbildungseinheit und legten abschließend ein öffentliches Gelöbnis ab – zum Wohle und zum Schutz der Bundesrepublik Deutschland.