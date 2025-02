Einwohner in Axien, Gemen, Hohndorf und Plossig mussten ihr Trinkwasser nach einer Havarie abkochen. Jetzt wurde Entwarnung gegeben.

Nach dem Rohrbruch wurde das Trinkwasserrohr in Plossig am vergangenen Mitgtwoch von einem Team des Wasser- und Abwasserzweckverbandes freigelegt.

Plossig/MZ. - Es ging schneller als gedacht: An diesem Montag, 3. Februar, hat der Wasser- und Abwasserzweckverband Elbe-Elster-Jessen das Abkochgebot aufgehoben, das für die Trinkwasserentnahme in den vier Orten Plossig, Axien, Gehmen und Hohndorf erhoben worden war.

Erlassen worden war das Abkochgebot, nachdem die Trinkwasserleitung am Mittwochmorgen in Plossig gerissen war. Seit Donnerstagnachmittag vergangener Woche war die Trinkwasserversorgung in den betroffenen Orten wieder hergestellt.

Aber es bestand die Pflicht, für den Anbieter, die Keimbelastung prüfen zu lassen, da die Leitung aufgrund der Reparatur geöffnet werden musste. Nun haben „die Analysen ergeben, dass die Grenzwerte im Normbereich liegen.

In Abstimmung it dem zuständigen Gesundheitsamt des Landkreises Wittenberg wurde über eine Beendigung des Abkochgebotes entschieden.“ Die teilte der Zweckverband den betroffenen Haushalten per Flyer und auf seiner Internetseite mit.