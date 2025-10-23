Bahn-Chaos zwischen Bitterfeld und Berlin RE7 überlastet: Baustellen auf Bahnstrecken sorgen für Zugausfälle und volle Züge bis Dezember
Weil auf der Strecke zwischen Bitterfeld und Berlin gebaut wird, kommt es seit Wochen zu Zugausfällen. Betroffen von der Situation sind auch die Reisenden aus dem Jessener Land.
Jessen/Dessau/MZ. - Ein sonniger Morgen auf dem Dessauer Hauptbahnhof: Auf Bahnsteig 6 herrscht dichtes Gedränge. Reisende mit Koffern, einige mit Fahrrädern warten auf den Regionalexpress 7 (RE), der jeden Augenblick einfahren wird. Als er hält, stürmen Familien, Studenten, Ausflügler und Senioren zu den Türen, um möglichst schnell in den Zug zu kommen und noch einen Sitzplatz zu ergattern. Nicht allen gelingt das. Für jene bedeutet das: Eine Stunde und 39 Minuten stehen im vollen Waggon.