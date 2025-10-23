Weil auf der Strecke zwischen Bitterfeld und Berlin gebaut wird, kommt es seit Wochen zu Zugausfällen. Betroffen von der Situation sind auch die Reisenden aus dem Jessener Land.

Ein voller Bahnsteig, dort wo der RE7 fährt, ist seit Wochen Normalität, wie hier Anfang Oktober.

Jessen/Dessau/MZ. - Ein sonniger Morgen auf dem Dessauer Hauptbahnhof: Auf Bahnsteig 6 herrscht dichtes Gedränge. Reisende mit Koffern, einige mit Fahrrädern warten auf den Regionalexpress 7 (RE), der jeden Augenblick einfahren wird. Als er hält, stürmen Familien, Studenten, Ausflügler und Senioren zu den Türen, um möglichst schnell in den Zug zu kommen und noch einen Sitzplatz zu ergattern. Nicht allen gelingt das. Für jene bedeutet das: Eine Stunde und 39 Minuten stehen im vollen Waggon.