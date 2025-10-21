120 Jahre Kaninchenzucht in Annaburg Rassekaninchenzuchtverein Annaburg feiert 120 Jahre – Nachwuchssorgen überschatten Jubiläum
Seit 120 Jahren werden im Annaburger Verein Rassekaninchen gezüchtet. Warum es dennoch ein großes Problem gibt.
Annaburg/MZ/KA/LM. - Der Rassekaninchenzuchtverein G7 in Annaburg kann in wenigen Tagen, genau am 22. Oktober, seinen 120. Gründungstag begehen. Die Mitglieder tun das allerdings ohne große Party. Vielmehr wird sich der Verein am Wochenende 1. und 2. November an der gemeinsamen Ausstellung mit dem Rassegeflügelzüchterverein Annaburg beteiligen.