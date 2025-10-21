Seit 120 Jahren werden im Annaburger Verein Rassekaninchen gezüchtet. Warum es dennoch ein großes Problem gibt.

Kaninchen in 18 Rassen und Farbenschlägen zählen zum Zuchtbestand der Annaburger Vereinsmitglieder.

Annaburg/MZ/KA/LM. - Der Rassekaninchenzuchtverein G7 in Annaburg kann in wenigen Tagen, genau am 22. Oktober, seinen 120. Gründungstag begehen. Die Mitglieder tun das allerdings ohne große Party. Vielmehr wird sich der Verein am Wochenende 1. und 2. November an der gemeinsamen Ausstellung mit dem Rassegeflügelzüchterverein Annaburg beteiligen.