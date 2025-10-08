Theaterstück in Seyda beleuchtet Rechtsextremismus unter Jugendlichen „Radikal jung“: Theaterprojekt in Seyda zeigt, wie sich Jugendliche online radikalisieren
Das Berliner Theaterprojekt Polyformers um den aus Elster stammenden Regisseur Fabian Rosonsky widmet sich zum vierten Mal in Seyda einer besorgniserregenden politischen Tendenz.
Seyda/MZ. - Es ist bereits das vierte Stück, welches das Theaterprojekt Polyformers in Seyda aufführt. Am Donnerstag heißt es „Radikal jung“. Und dabei steht der Begriff radikal keineswegs als Synonym für „sehr“, sondern in seiner ursprünglichen Bedeutung „rücksichtslos und mit Härte vorgehend“. Das Stück dreht sich um Jugendliche, die sich vielleicht durch Worte verleiten lassen, dann aber alternative Kulturzentren angreifen, Brandanschläge auf Unterkünfte für Geflüchtete verüben oder gegen queere Demonstrationen vorgehen.