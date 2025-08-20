Detlef Schulze aus Holzdorf kennt sich in seinem Revier aus. Was der Fachmann Pilzsammlern rät, wo er zur Steinpilzsuche hinfährt und warum der 69-Jährige eine Wald-Rallye veranstaltet.

Aufgrund der Trockenheit stehen derzeit kaum Pilze im Wald. Deshalb präsentiert Waldpädagoge Detlef Schulze zwei „Eigengewächse“.

Holzdorf/MZ. - Als früherer Revierförster und Waldpädagoge kennt Detlef Schulze die Wälder rund um Annaburg und Jessen aus dem Effeff. Er sei zwar kein Pilzsachverständiger, sagt der 69-Jährige, doch grundsätzlich gibt es keinen heimischen Pilz, den er nicht kennt. Und: Wer mit dem vollen Korb aus dem Wald marschiert kommt, lässt sich im Zweifelsfall von ihm beraten. „Maronen wachsen in Holzdorf reichlich“, sagt er, doch wer auf ein breites Sortiment setzt, sucht in der Glücksburger Heide. Kenner haben ihre Stellen und geben sie höchstens innerhalb der Familie weiter.