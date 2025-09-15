EIL:
Annaburger feiern wie früher – mit Herz, Humor und Hüpfburg „Ossi-Party“ und Gummistiefel-Weitwurf: Neuhäuser Wohngebietsfest begeistert mit Kult und Kreativität
Zum 25. Mal gestalteten die „Lustigen Blasmusikanten aus Seyda“ das Wohngebietsfest der Neuhäuser hinter dem Neugraben in Annaburg mit. Was sonst noch los war.
Annaburg/MZ/ka. - Das Wohngebietsfest des Vereins „Neuhäuser hinter dem Neugraben“ in Annaburg stand dieses Jahr unter dem Motto „Ossi-Party“, zumindest am ersten Tag des Festes am vorvergangenen Wochenende.