  4. Annaburger feiern wie früher – mit Herz, Humor und Hüpfburg: „Ossi-Party“ und Gummistiefel-Weitwurf: Neuhäuser Wohngebietsfest begeistert mit Kult und Kreativität

Zum 25. Mal gestalteten die „Lustigen Blasmusikanten aus Seyda“ das Wohngebietsfest der Neuhäuser hinter dem Neugraben in Annaburg mit. Was sonst noch los war.

15.09.2025, 14:00
Am Ende der drei Tage bedankt sich der Annaburger Verein mit der „Neuhäuserhymne“ bei allen Gästen und Unterstützern des Wohngebietsfestes.
Am Ende der drei Tage bedankt sich der Annaburger Verein mit der „Neuhäuserhymne" bei allen Gästen und Unterstützern des Wohngebietsfestes. (Fotos: Neuhäuser-Vererin)

Annaburg/MZ/ka. - Das Wohngebietsfest des Vereins „Neuhäuser hinter dem Neugraben“ in Annaburg stand dieses Jahr unter dem Motto „Ossi-Party“, zumindest am ersten Tag des Festes am vorvergangenen Wochenende.