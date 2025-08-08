Junge Frau aus Jessen wird verurteilt, weil sie online Kleidung geordert und dafür die Kontodaten eines Bekannten angegeben haben soll. Warum die Verteidigung für Freispruch plädiert.

Jessen/Wittenberg/MZ. - Das Verfahren hat sich den ganzen Vormittag hingezogen, mit mehreren Unterbrechungen. Anwältin Antje Ziebell aus Berlin, die ihre Mandantin mit Nachdruck und Hartnäckigkeit verteidigt, fordert am Ende einen Freispruch. Nicht zuletzt wegen „einer Reihe von Ungereimtheiten“, die sie sieht. Das Urteil indes fällt anders aus.