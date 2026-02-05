Das Unternehmen Eiserbeck Naturprodukte ist von Rahnsdorf nach Zahna umgezogen. Wie Chefin Nadine Eiserbeck die ersten Monate am Standort bewertet und was alles neu ist.

Ölmühle Eiserbeck startet am neuen Standort in Zahna durch

Chefin Nadine Eiserbeck zeigt es deutlich: In Zahna werden nicht nur Öle, sondern auch Leinpellets hergestellt.

Zahna/MZ. - Die schlaflosen Nächte sind Geschichte, das Magendrücken ist vorbei. „Wir sind angekommen“, sagt Nadine Eiserbeck und fügt mit einem Lächeln auf den Lippen an, dass die grauen Haare nach dem Umzug ebenfalls verschwunden sind. Die Entscheidung, die Ölmühle an einen anderen Standort zu verlagern, sei im Sommer 2024 gefallen.