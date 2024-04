Das Backofenfest in Mönchenhöfe wird zum 40. Mal gefeiert. Für das Jubiläum haben sich die Mitglieder des Heimatvereins viele Höhepunkte überlegt. Was Besucher erwartet.

Mönchenhöfe/MZ. - Am kommenden Wochenende wird es wieder gefeiert, das beliebte Backofenfest in Mönchenhöfe. Dieses Fest ist traditionell seit vier Jahrzehnten der Startschuss in die Backsaison des örtlichen Heimatvereins. Das runde Jubiläum wird am Sonnabend, 20. April, ab 11 Uhr selbstverständlich rund um den namensgebenden Dorfbackofen gefeiert.

Jeder, der schon immer einmal wissen wollte, wie die drei Brotverkaufsschlager – Bauern-, Kümmel- und Zwiebelbrot – entstehen, kann den Vereinsmitgliedern beim Schaubacken über die Schulter schauen. Die kleinen Besucher dürfen sich selbst im Bäckerhandwerk üben.

Handwerk wird gefeiert

Doch nicht nur das Bäckerhandwerk wird im Fokus des Festes stehen. Viele alte Handwerkstraditionen können ausprobiert werden, wie das Heimatvereinsvorstandsmitglied Heike Thäle in einem Gespräch der MZ berichtete. Sense dengeln (schärfen) steht ebenso auf dem Programm wie Butter selber herstellen, Körbe flechten, klöppeln oder Wolle spinnen.

Bäcker stehen früh auf. 2010 wurde dem Backofen gegen 5.30 Uhr zum Saisonstart eingeheizt. In der Backstube bereiteten Marlis Marotzke (r.) und Edith Hallas die Sauerteige vor. (Foto: Thomas Christel)

Ab 14 Uhr startet der Brot- und Kuchenverkauf. „Es werden mindestens fünf große Bleche Hefekuchen gebacken“, so Heike Thäle, deren Mutter Elfriede Sachse 1984 als Bürgermeisterin von Mönchenhöfe neben anderen Gemeindemitgliedern zu den Initiatoren der Sanierung des historischen Dorfbackofens gehörte. Heike Thäle ist froh, dass sich in den vergangenen 40 Jahren immer wieder junge Vereinsmitglieder gefunden haben, die die Tradition weiterführen.

So übernahm 2019 der damals 31-jährige Robert Schiepe von Marlis Marotzke die Leitung des Backteams. Diese hatte 16 Jahre die immer größer werdende Nachfrage nach den Backwaren aus Mönchenhöfe koordiniert. In diesem Jahr will das Backteam des Heimatvereins Mönchenhöfe den Backofen sechsmal mit dem selbst gesammelten Reisigholz anheizen, um die Sauerteigbrote für ihre Kunden zu backen (Informationen zu den Terminen sind im Infokasten zu finden).

Zünftige Unterhaltung

Musikalisch werden die Gäste am Samstag von DJ KiTo und ab 15 Uhr von Manuel Meier unterhalten. Meier sorgt mit seiner steirischen Harmonika für ein zünftiges Vergnügen. Für abwechslungsreichen Spaß der kleinen Besucher sorgt der „Wir“-Verein mit Basteln, Kinderschminken und vielem mehr.

Lutz Thäle heizte 2016 den Ziegelbau mit Reisig ein. (Foto: Sven Gückel)

Am Sonntag geht das Feierwochenende in Mönchenhöfe in die zweite Runde. Denn die Ortschaft eröffnet in diesem Jahr die Dorf- und Heimatfestsaison. Ab 10.30 Uhr läuten die Blasmusikanten aus Seyda mit dem traditionellen Frühschoppen den Beginn des Dorffestes ein. Die Besucher können sich ab 11 Uhr auf heißen Speckkuchen aus dem Dorfbackofen freuen. Zerstreuung garantieren Strohballenrollen und eine Strohhüpfburg sowie viele besondere Preise in der Tombola. Für das leibliche Wohl ist das Team vom „Lindeneck“ zuständig. Die Mitglieder des Heimatvereins, die im vergangenen Jahr ihr 20. Bestehen feierten, wollen sich mit dem Fest bei treuen Wegbegleitern und gerne auch neuen Besuchern bedanken.