Umweltschutzorganisation VSR stellt zu hohe Belastungen in Kemberg und Jessen fest. Was nun gefordert wird und wo Interessierte weitere Messergebnisse aus dem Kreis Wittenberg finden.

Kemberg/Jessen/MZ. - Eine hohe Nitratbelastung hat der VSR-Gewässerschutz in 74 Brunnenwasserproben aus Kemberg und Jessen festgestellt. Wie die gemeinnützige Organisation weiter informiert, waren die Proben am 26. Mai in Kemberg und am 21. Juli in Jessen abgegeben worden.