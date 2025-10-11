Förderverein der Sekundarschule Jessen-Nord spendiert der Bildungseinrichtung eine Linde und nominiert den Wir-Verein für die nächste Baumpflanzaktion.

Neue Linde für den Schulhof: Schüler und Förderverein setzen gemeinsames Projekt um

Thomas Felber (orangefarbene Jacke) und Sven Gresens vom Schulförderverein setzen am Freitagmorgen den Baum ein.

Jessen/MZ. - Die Baumpflanzaktion an der Sekundarschule Jessen-Nord läuft ab wie ein kleines Theaterstück – nur die Klappe für die nächste Szene fehlt. Sven Gresens vom Schulförderverein stellt den Klassensprechern Fragen, diese antworten auf Regieanweisung. Da die Aktion sich in der Region zur Challenge entwickelt hat, gibt der Förderverein den Staffelstab weiter.