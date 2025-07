Landwirtschaftsbetrieb Knieling aus Rade Mitten in der Ernte geht der Mähdrescher kaputt - Wie es der Landwirtschaftsbetrieb Knieling trotzdem schafft, das Getreide einzuholen

Landwirtschaftsbetrieb Knieling aus Rade ist in Triticale-Ernte. Warum der Mähdrescher ausgefallen ist, was künftig auf dem Plan steht und was der Firmengründer sich wünscht.