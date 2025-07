Joyce Hübner ist „runninggirl.joyce“ und mit einem ganz speziellen Vorhaben gerade unterwegs. Sie will 495 Marathons in 495 Tagen laufen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Robert Reck, bekannt als passionierter Jogger, hat am Montag Joyce Hübner bei ihrem Lauf durch die Stadt von Törten nach Kochstedt begleitet.

„Ich hatte dabei Gelegenheit, Joyce näher kennenzulernen und unsere Stadt mit ihren schönen Seiten bekannter zu machen“, schrieb Reck nach einer etwa zehn Kilometer langen Tour auf seiner Facebookseite. Hin und zurück war das fast ein Halbmarathon.

Die 37-jährige Berlinerin hat sich vorgenommen, 495 Marathons an 495 Tagen zu laufen und dabei in allen 2.059 Ständen in ganz Deutschland vorbeizukommen. Sie will auch im Winter unterwegs sein.

Das Projekt wurde am 1. Juni in Helmstedt gestartet und führte sie über Steutz nach Dessau-Roßlau. Das Ziel der 21.000 Kilometer langen Strecke ist der Olympische Platz in Berlin. Hübner berichtet auf ihrer Instagram-Seite „runninggirl.joyce“ über ihre Tour. Dort hat die Sportlerin fast 90.000 Follower und berichtet täglich ausführlich über ihre Läufe.