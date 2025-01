Die Maul- und Klauenseuche ist im Nachbarland Brandenburg ausgebrochen. Was das für die hiesigen Tierhalter bedeutet. Welche vorbeugenden Maßnahmen im Gespräch sind.

Warnschilder an einem Betrieb in Brandenburg

Jessen/MZ. - Es gibt große Bedenken und auch Ängste. Ralf Donath, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Wittenberg, beschreibt so die aktuelle Gefühlslage bei Tierproduzenten. Auslöser dafür ist die Nachricht aus dem Nachbarland Brandenburg, dass in Hönow (Märkisch-Oderland) bei Berlin in einer Herde Wasserbüffel die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist. Inzwischen wurden im Umfeld auch etliche andere Tiere getötet.