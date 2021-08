Mit knackigem Brot und Speckkuchen in Mönchenhöfe

Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause feiern die Mönchenhöfener wieder am Dorfbackofen.

Mit einem Umzug durch den Ort lud der Heimatverein die Mönchenhöfener am Sonntag zum Frühschoppen.

Mönchenhöfe - Auf die Gefahr hin, bei entsprechender Pandemieentwicklung erneut absagen zu müssen, trauten sich die Mönchenhöfener, ihr Dorffest zu veranstalten. Zwei Tage lang beherrschten an diesem Wochenende Musik und Fröhlichkeit das Geschehen auf dem Gelände hinter dem historischen Dorfbackofen.

Der dampfte freilich wieder ausgiebig. Am Sonnabend gab es Brot und am Sonntag zum Frühschoppen den begehrten Speckkuchen. Drei Bleche, so hieß es, habe das Backteam vorbereitet. Vor rund sechs Wochen entschied sich der Heimatverein dann endgültig, das Fest zu veranstalten. Dessen Vorsitzender Torsten Kösterke wertschätzt gegenüber der MZ, dass die Künstler und Kulturgruppen, die der Verein ja langfristig buchen muss, kurzfristige Absagen hinnehmen würden, falls die Coronasituation ein solches Fest doch nicht zulassen würde. Im Gegensatz zum Vorjahr war das aber glücklicherweise nicht der Fall.

Der Sonntagvormittag begann um 10 Uhr mit einem Umzug des Vereins durch das Dorf. Die beliebte Schau von Landwirtschaftstechnik und Oldtimern im Umzug gibt es nur zu runden Anlässen, erläutert Torsten Kösterke auf MZ-Nachfrage. Ein „rundes“ Fest war es diesmal nicht. Rund ging es dafür auf der Tanzfläche im Festzelt, als die Elbaue-Musikanten zum Frühschoppen musizierten. Lange blieb die Fläche nicht leer. „Zum Frühschoppen sind traditionell immer mehr Mönchenhöfener auf den Beinen als am Abend zuvor“, so Kösterke.

Dennoch habe auch am Sonnabend gute Stimmung geherrscht, als die Band „Accord B“ zum Tanz spielte. Das berichtet Vereinsvorstandsmitglied Henry Sachse, der mit von der Partie war. Kurz vor Mitternacht bot die Bauchtanzgruppe „Nurya Tahani“ noch etwas Besonderes fürs Auge.

Den Festauftakt bildete am Sonnabendnachmittag die obligatorische Kaffeerunde. Für das entsprechende Angebot - auch am Sonntag - sorgte das Team der Festwirtsfamilie Herrmann. Für Klein und Groß war am Sonnabend das witzige und lehrreiche Theaterspektakel der Gruppe „Projecto Anagrama“ ein ganz besonderes Erlebnis. (mz)