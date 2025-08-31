Aufführung zum Müntzer-Oratorium Mit Herz und Stimme: Sänger aus Zahna und Wittenberg im historischen Musikprojekt
Musikalische Zeitreise: Im 500. Jubiläumsjahr des Bauernkrieges erzählen Chöre aus Zahna, Jessen und Wittenberg mit Tönen die Geschichte Müntzers und Luthers neu.
31.08.2025, 12:00
Zahna/MZ. - „Für uns Sänger des Projektchores des Kirchenkreises Wittenberg ist die Aufführung des Müntzer-Oratoriums ,Solange ihr Tag habt’ eine ehrenvolle Aufgabe, der wir uns gern gestellt haben“, berichtet die Zahnaerin Hannelore Jentzsch, langjährige Sängerin der Kantorei der Stadtkirche St. Marien in Zahna.