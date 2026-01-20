Mike Beulich und Marcus Hennig sind die Neuen an der Musikschule in Jessen. Wie sie zur Musik gekommen sind und welches Werkzeug sie anwenden, um Schüler zu motivieren.

Mike Beulich (61) und Marcus Hennig (29) unterrichten seit Kurzem in Jessen. Leicht zu erkennen ist, sie stehen für E-Gitarre und Gesang.

Jessen/MZ. - In der Musikschule Jessen fallen zur Zeit Zettel an den Wänden auf, dort steht „Gesangsunterricht ab sofort“. Ein Angebot, das es längere Zeit nicht gab. Der neue Lehrer Mike Beulich macht es möglich. Und mit ihm geht ein weiterer Zuwachs in der Jessener Musikschule ein und aus, Marcus Hennig, dessen Fachgebiet die Gitarre ist. Wer die beiden Neuen sind.