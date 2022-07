Mit Gegenwind zur Windkraft in Jessen

Linda/Jessen/MZ - Gerade in der hitzigsten Diskussion der Jessener Stadtratssitzung am Dienstagabend machte es laut „Rumms“. Eine hölzerne Sichtblende unter einem der Abgeordnetentische ist zu Boden gekracht. Über die Tische hinweg ging es um erneuerbare Energien. Und zwar um einen Beschlussentwurf der Verwaltung bezüglich des Windparkes auf dem Gebiet des Ortsteiles Linda. Für dieses Areal hegt die Engie Deutschland GmbH mit Sitz in Köln den Wunsch auf Erweiterung im Zuge des Repowering. Das heißt, des Ersatzes alter Anlagen durch leistungsstärkere. Wobei in aller Regel sich die Anzahl der Anlagen verringern solle.

